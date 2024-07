È morta Shannen Doherty, la Brenda Walsh di Beverly Hills 90210

153 Visite

Shannen Doherty non c’è più. La Brenda Walsh di Beverly Hills 90210 ha perso la battaglia contro il cancro al seno che le era stato diagnosticato nel 2015. È morta oggi all’età di 53 anni. L’attrice statunitense, classe 1971, aveva preannunciato la sua dipartita: “So che sono discorsi che possono sembrare morbosi, ma devo affrontarli perché so che accadrà e che me ne sto andando. Magari sono cose macabre, ma anche divertenti in parte. Voglio che – ha detto Doherty nel gennaio 2024 – i miei resti siano mescolati con quelli del mio cane e di mio padre”. Queste sono state le sue ultime volontà: “Voglio che le nostre ceneri siano sparse in un posto che io e mio papà amavamo a Malibu, dove abbiamo trascorso del tempo prezioso. Ho anche un sacco di clausole per il mio funerale, in primis la lista degli invitati deve essere breve. Vorrei solo persone che vogliono veramente essere lì”.













