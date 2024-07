Chi era il 20enne attentatore di Trump

177 Visite

Si chimava Thomas Matthew Crooks il ventenne della Pennsylvania che ha sparato all’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante una manifestazione in Pennsylvania. Lo riferisce il New York Post sul suo sito, citando proprie «fonti». La persona che ha sparato sul comizio di Donald Trump era un uomo di 20 anni della Pennsylvania. Lo scrive il Washington Post, citando una fonte a conoscenza delle indagini. L’autore degli spari sul comizio di Donald Trump non aveva documenti di identificazione: lo riferiscono fonti delle forze dell’ordine americane. L’uomo che da un tetto ha sparato con un fucile in stile Ar sul comizio di Donald Trump è stato ucciso da un cecchino del Secret Service. Lo riferiscono alcuni media Usa.

«Questa sera abbiamo avuto quello che chiamiamo un tentativo di omicidio contro il nostro ex presidente Donald Trump»: lo ha detto Kevin Rojek, l’agente speciale responsabile dell’ufficio locale dell’Fbi a Pittsburgh, parlando in una conferenza stampa a Butler in Pennsylvania. «È ancora una scena del crimine attiva», ha aggiunto spiegando che gli investigatori non hanno ancora concluso gli accertamenti nella zona.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews