Omicidio Elena Del Pozzo, la madre Martina Patti condannata a 30 anni

Era presente in aula Martina Patti alla lettura della sentenza di condanna a 30 anni. La 25enne rea confessa dell’omicidio della figlia Elena, di quasi 5 anni, uccisa con un’arma da taglio nel giugno 2022 e seppellita in un campo vicino casa, a Mascalucia, è stata considerata colpevole, come richiesto dal procuratore aggiunto Fabio Scavone e dalla sostituta Assunta Musella. L’accusa le contestava i reati di omicidio premeditato aggravato, occultamento di cadavere e simulazione di reato. I nonni paterni e il padre della piccola vittima si sono costituti parte civile con l’avvocato Barbara Ronsivalle. L’imputata è assistita dai penalisti Gabriele Celesti e Tommaso Tamburino che avevano chiesto l’assoluzione per incapacità di intendere e di volere e in subordine il riconoscimento delle attenuanti generiche e l’esclusione dell’aggravante della premeditazione. L’imputata era in aula alla lettura della sentenza. Il procedimento è stato incardinato su indagini dei Carabinieri del comando provinciale di Catania.













