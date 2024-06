Meteo, dopo i temporali ecco Scipione: “Caldo estivo”

129 Visite

Maltempo e temporali insistono su ampie zone dell’Italia c’è la data della svolta. A fornirla sono gli esperti de IlMeteo.it secondo cui da mercoledì 5 giugno “arriva l’anticiclone africano Scipione, che ci regalerà una fase di tempo stabile e via via più calda”. Le ultime previsioni meteo descrivono un quadro di instabilità anche per i prossimi giorni, tra lunedì 3 e martedì 4 giugno avremo temporali, anche intensi, e possibili grandinate sulle regioni del Centro-Nord. Ma, come detto, dal 5 giugno “un’ampia area di alta pressione di origine sub-tropicale inizierà a spostarsi dal Nord Africa verso il bacino del Mediterraneo, coinvolgendo anche l’Italia”, spiegano gli esperti.

Insomma, sole e un assaggio di estate: le temperature al Centro-Sud, in Sicilia e in Sardegna “potrebbero superare i 34-35°C nelle ore più calde del pomeriggio soprattutto a cavallo del fine settimana”. E al Nord? “Si prevedono temperature intorno ai 29-32°C nelle aree pianeggianti”, si legge sul sito. Quanto durerà il caldo? È presto per dirlo, anche perché giugno è un mese spesso caratterizzato da sbalzi atmosferici soprattutto nei primi 15 giorni. Infatti, in base alle proiezioni più aggiornate, da domenica 9 potremmo avere “un nuovo fronte temporalesco” che proverà ad annullare l’inizio d’estate soprattutto nelle regioni di Nord-Ovest.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews