Napoli, rissa in zona universitaria finisce a coltellate: cinque feriti

Ancora una rissa, violenta, nella Zona Universitaria di Napoli si è conclusa con cinque feriti e l’intervento dei carabinieri. Il tutto è avvenuto in via De Marinis, la traversa che da via Mezzocannone porta a Largo San Giovanni Maggiore Pignatelli, meglio noto come Largo Giusso per la presenza dell’omonimo palazzo sede storica dell’Università degli Studi “L’Orientale” di Napoli (talvolta chiamato per questo anche “Piazzetta Orientale”). Proprio la presenza di diverse facoltà universitaria, comprese quelle della “Federico II” su via Mezzocannone e la vicinanza con le vie ad alto afflusso turistico, la rendono una delle due zone più frequentate dalla movida e spesso teatro di fatti di cronaca.

E proprio qui ieri sera sabato 25 maggio, per cause ancora da chiarire, c’è stata una violenta rissa che ha portato a cinque feriti con armi da taglio. Ad “affrontarsi” almeno due gruppi: ad avere la peggio sono stati un 17enne, un 18enne, due 19enni ed un 29enne estraneo alla vicenda che aveva provato a sedare gli animi. Nessuno dei cinque è in pericolo di vita. Nel dettaglio, due napoletani di 17 e 18 anni hanno riportato rispettivamente ferite alla coscia destra il primo e lacero contuse alla testa il secondo, venendo portati così all’Ospedale dei Pellegrini il 17enne e all’Ospedale San Paolo il 18enne, quest’ultimo poi subito dimesso con 12 giorni di prognosi; due tunisini di 19 anni, invece, hanno riportato ferite multiple da arma da punta e taglio all’emitorace il primo e all’addome il secondo: per entrambi sono scattate le cure, rispettivamente all’Ospedale dei Pellegrini e all’ospedale Antonio Cardarelli. Infine, il 29enne napoletano, estraneo alla vicenda e cliente di un bar accorso per dividere i due gruppi, è rimasto ferito nella calca con arma da taglio all’addome, ma anche per lui le condizioni sono considerate buone. I carabinieri stanno ora cercando di ricostruire la vicenda, le dinamiche e soprattutto le motivazioni della rissa.













