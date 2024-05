Kate Middleton, perdita di peso e voci impazzite: “il principe William teme che la moglie possa morire”

117 Visite

Da giorni sono tornate a rincorrersi voci allarmanti su Kate Middleton, la principessa malata: avrebbe perso 15 chili e le previsioni indicano la sua assenza ad ogni tipo di evento pubblico almeno fino al termine dell’anno. In questo contesto, i Windsor starebbero valutando di sostituire la figura di Kate negli impegni pubblici con la principessa Beatrice. Insomma, un momento drammatico per la corona. Da parte di Kate, nessuna notizia ufficiale dal video in cui rivelava di avere un tumore.

Altre ombre sulla principessa arrivano dal National Enquirer, che dà conto dei presunti e pesantissimi effetti collaterali delle terapie, tra cui nausee insostenibili e una profonda spossatezza fisica. Kate avrebbe anche iniziato a perdere i capelli per la chemioterapia

Ma l’indiscrezione peggiore arriva quando il National Enquirer scrive chiaro e tondo che “il principe William teme che possa morire“. Il marito, ovviamente, è sempre al fianco di Kate Middleton, alternando la vita familiare a pochi eventi pubblici. Ma secondo il Daily Mail, nelle prossime settimane, anche William sarebbe destinato ad eclissarsi per stare il più vicino possibile a Kate.

Per quel che riguarda Beatrice di York la figlia di Sarah Ferguson che potrebbe diventare il nuovo volto pubblico dei Windsor, ecco che la reporter reale Kate Mansey, sul Times, ha ricordato come “Beatrice ha sempre dato un supporto cruciale alla famiglia reale”, ragione per la quale “nei prossimi mesi dovrebbe sostenere il re e i membri più anziani dei Windsor” proprio negli eventi pubblici.













