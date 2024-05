Campania Coraggiosa, tra i premiati anche il sindaco di Calvizzano

166 Visite

Che onore, che soddisfazione. Ieri ho ricevuto il premio Campania Coraggiosa, alla Domus Ars di Santa Chiara, come Sindaco in grado di cambiare il proprio paese attraverso l’arte e la cultura. Allora è vero che il nostro paese grazie ai murales, alle panchine, alle iniziative culturali, al Calvizzano Festival d’Autore, è diventato un comune di riferimento per la Campania. Non lo diciamo noi. Lo certifica un riconoscimento patrocinato dalla Regione Campania e dal Comune di Napoli. Insieme a Calvinzzano sono stati premiati altri tre comuni: Positano, Pimonte e Gragnano. Ma non solo sono stati premiati anche autorità delle forze dell’ordine, tra questi il Comandante della Scuola Nunziatella, il Colonello Dott. Giuseppe Stellato, il Comandante della Polizia Municipale di Arzano Dott. Biagio Chiariello, illustri esponenti del mondo della medicina, del giornalismo, della musica, teatro, associazionismo, pittura, food, ricercatori e avvocati.