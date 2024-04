Campania, provvedimenti di giunta per sanità e dissesto idrogeologico

151 Visite

PROVVEDIMENTI DI GIUNTA

Sanità, tetto di spesa per il personale. La Giunta Regionale ha disposto la rimodulazione del budget di spesa per il personale delle Aziende Sanitarie della Campania, a decorrere dall’anno in corso, decidendo l’incremento del tetto di spesa per un importo di 58,5 milioni.

Dissesto idrogeologico. La Giunta, ha individuato, ai sensi di legge, il Comune di Nocera Inferiore quale soggetto attuatore dell’intervento “Sistemazione idrogeologica del versante del Monte Albino”, attribuendo alla stessa amministrazione comunale la titolarità dell’intervento e il relativo finanziamento, per la realizzazione della progettazione e degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in ambito comunale.













