REAL CASALNUOVO-SANCATALDESE: 2-1, vittoria dei granata nel finale

Torna alla vittoria il Real Casalnuovo che sul finale di gara conquista tre punti fondamentali per la zona playoff. Una partita dominata dagli uomini di mister Esposito esplosivi fin dalle prime battute. All’ottavo primo squillo della partita con Carnevale che tira dalla distanza servito dalla sinistra da Piga, la palla finisce di poco fuori. Al 10′ è bravo Bucolo a rubare palla al centro dell’area e scaricare dalla sinistra ma il tiro è alto. Al 12′ cross dalla destra di Buchicchio sul primo palo dove ci arriva Reginaldo che di testa per poco non centra la porta. Al 13′ Carnevale al centro per Pinna che va al tiro di poco fuori. C’è solo il Real Casalnuovo in campo. La prima conclusione per la Sancataldese si vede al 15′ con il tiro di Correnti, si rifugia in angolo Viola. Al 21′ ottimo suggerimento di Bucolo per Reginaldo ma Dolenti interviene bene. Al 29′ Pinna subisce fallo dal limite dell’area, l’azione prosegue, la palla arriva a Sarno ma il suo tiro è debole. Al 31′ passa meritatamente in vantaggio il Real Casalnuovo. Punizione dalla sinistra di Sarno sul secondo palo dove ci arriva in spaccata Buchicchio che fa l’1-0. In finale di primo tempo una buona occasione per Varela ma esce bene Viola. Nella ripresa ripartono subito forte i granata. Dalla destra Sarno per la cannonata di Bucolo che non inquadra la porta. Al 7′ corner dalla sinistra battuto da Sarno, per poco non aggancia Bonavita. I siciliani non trovano gli spazi per attaccare, i padroni di casa provano insistentemente il gol del 2-0. Al 28′ Pinna va per vie centrali, preferisce passare palla a Sarno che va al tiro ma non impensierisce Dolenti. Ma la più grande occasione capita sui piedi di Bonavita che scarica un tiro potente che colpisce il palo interno. Gol sbagliato, gol subito. Dopo nemmeno 60 secondi arriva il pari degli ospiti nell’unica vera occasione della partita. Durmish la piazza nell’angolino alla sinistra di Viola. Gli ultimi minuti sono un assalto del Real che non ci sta a chiudere la gara in parità. Al 46′ arriva l’occasione d’oro: punizione e pennellata dalla destra di Sarno che trova pronto Ruggiero che va esplodere di gioia lo stadio Iorio di Casalnuovo. Tre punti meritatissimi e conquistati con grande spirito di squadra e la giusta mentalità: quella di non arrendersi mai. Prossima gara in casa della Nuova Igea Virtus nel turno infrasettimanale in programma giovedì 28 marzo.