Gratteri pontifica su tutto e critica la Federico II per l’invito a Geolier

“Queste cose lasciano senza parole, se molla l’università siamo alla fine”. E’ il commento, in merito a una domanda in riferimento alla presenza di Geolier alla Aula Magna della sede di Scampia dell’Università Federico II di Napoli in un incontro con gli studenti, del procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri, durante la presentazione del suo libro “Il Grifone” all’IC Sogliano di Napoli.

“Non voglio neppure sapere chi è il cantante”, ha aggiunto sulla questione Gratteri, “se si arriva a questo si deve mettere in discussione anche chi ha organizzato e cosa è diventato il percorso universitario, se non si ha la sensibilità che si devono portare all’università solo eccellenze, modelli di vita per la formazione dei ragazzi, anche analfabeti che si sono affermati nella vita come modello positivo partendo da zero, da sotto zero”.

Secondo Gratteri, “queste cose non devono passare come acqua fresca, nei modi dovuti si deve contestare e protestare, non dobbiamo assuefarci a questo imbarbarimento, non si deve accettare cultura a basso costo, l’università è un luogo di luogo di formazione e di raffinatezza culturale e formativa. Non svendiamoci più di quanto ci siamo svenduti”, ha concluso Gratteri.













