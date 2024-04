Castello di Cisterna: Blitz nella “219”. Due pusher arrestati dai carabinieri

165 Visite

Questa notte a Castello di Cisterna – nel quartiere della “219” – i carabinieri della sezione operativa della locale compagnia hanno effettuato un servizio a largo raggio anti droga. Diverse le perquisizioni nelle aree comuni e nelle abitazioni di persone già note alle forze dell’ordine.

A finire in manette un 42enne incensurato e Pietro Visone, 24enne già noto alle forze dell’ordine. I due sono stati bloccati e perquisiti. Trovati in possesso di 18 dosi di cocaina, 14 stecche di hashish e 6 dosi di marijuana per un peso complessivo di 50 grammi. Sequestrati anche un coltello intriso di sostanza stupefacente e 2mila euro in contanti ritenuti provento del reato.

Gli arrestati sono in attesa di giudizio.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews