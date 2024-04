Blitz al Comicon di Napoli: 83 lavoratori in nero su 380 controllati

183 Visite

Ogni cinque lavoratori controllati, più di uno era in nero. È la scoperta fatta dagli uomini dell’Ispettorato nazionale del lavoro, insieme ai carabinieri, durante un blitz al Salone del fumetto Comicon 2024 di Napoli. L’operazione è scattata alla vigilia dell’apertura, durante l’allestimento dei padiglioni della Mostra d’Oltremare. Incredibile il dato delle irregolarità rintracciate: su 105 aziende e 380 posizioni controllate, gli ispettori hanno rintracciato 83 lavoratori in nero. In una nota l’Ispettorato parla di “numerose criticità” sia in chiave occupazionale e di sicurezza.

