Comune di Napoli, scandalo affitti non riscossi dalle giunte di sinistra: un disastro pari a 283 milioni di euro

Negozi, attività commerciali, istituti religiosi, partiti ma anche tantissimi semplici cittadini suddivisi tra alloggi di edilizia residenziale pubblica e alloggi di proprietà comunale. A Napoli il tasso di morosità degli inquilini che usufruiscono degli immobili di Palazzo San Giacomo è altissimo. La Corte dei Conti, da quanto è emerso negli ultimi giorni, ha stimato che gli affitti non riscossi ammonterebbero a circa 283 milioni di euro. Ma la cifra potrebbe essere anche ben più alta e la Procura contabile ha notificato 15 inviti a dedurre per provare a chiarire una situazione che, per le disastrate casse del Comune di Napoli, è una profonda ferita. Ma come si è arrivati a tutto ciò?

«È dipeso da anni di assoluta distrazione, per essere bravi, che hanno avuto tutte le amministrazioni, anche precedenti a quella attuale, sulla gestione del patrimonio che è stata sempre una gestione caratterizzata dal clientelismo e da scelte che venivano condizionate ovviamente dalla politica» spiega Luigi Rispoli, vicepresidente di Fratelli d’Italia a Napoli e segretario provinciale del sindacato inquilini ‘Assocasa’, a ilSud24.it.

«Oggi – aggiunge – viene a maturarsi un’inchiesta che è partita qualche anno fa, quando ancora il sindaco era De Magistris, tant’è vero che uno dei destinatari di questi provvedimenti è proprio il suo ex capo di gabinetto, Auricchio, oggi al commissariato di governo per Bagnoli, purtroppo».













