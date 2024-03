De Luca esterna ancora: altre polemiche sugli stanziamenti per la sanità

55 Visite

«Il Sud è sottofinanziato per la sanità ma il vero scandalo è quello relativo agli stanziamenti per la Campania. Riceviamo ogni anno 200 milioni di euro in meno rispetto alla media nazionale e in dieci anni la Campania ha perduto 3 miliardi di euro per la sua sanità». A dirlo il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenendo alla conferenza delle Acli a Napoli. «Siamo ancora l’ultima regione d’Italia nel riparto del fondo sanitario nazionale». De Luca, poi, sul fondo sviluppo e coesione ricorda che «il ministro Fitto ha fatto ricorso al Consiglio di Stato. Mentre il Tar ha stabilito 45 giorni per siglare l’accordo di coesione fra Campania e Stato italiano, lui ha deciso di non rispettare questo termine e ha fatto ricorso e dunque continuiamo a perdere tempo. Un Governo serio avrebbe fatto come primo accordo di coesione quello con la Campania perché parliamo di fondi di coesione, cioè destinati al Sud, e se c’è una regione importante è la Campania, se c’è un’area del Paese che ha una crisi sociale pesante èa la nostra. Ma questi fanno solo politica politicante».













