Giugliano, il derby è tuo: 3-2 all’Avellino. Tre punti fondamentali in chiave playoff

Il Giugliano si impone nel derby. Sfida spettacolare al De Cristofaro, tra due squadre che giocano a viso aperto, condita da non poche polemiche per alcune decisioni del direttore di gara. La partita si sblocca al 20′: Sgarbi, sugli sviluppi di un corner, pesca Patierno che di destro beffa Russo. Pari del Giugliano, al 44′, con Salvemini che trasforma un calcio di rigore. Protesta l’Avellino e Sgarbi viene espulso. Prima parte di gara di marca gialloblu, ma l’Avellino non demerita e in più di un’occasione impensierisce il portiere Russo. Nella ripresa, nonostante l’inferiorità numerica, Liotti porta di nuovo in vantaggio gli irpini. I tigrotti reagiscono: Cargnelutti segna di testa e Balde si fa espellere. Poi Salvemini, ancora su penalty, ribalta il risultato. Per il Giugliano tre punti decisivi n chiave playoff.













