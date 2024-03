Riceviamo e pubblichiamo. Marano e la gita a Roma di Totò e Peppino

205 Visite

Egregio direttore, vedere due rappresentanti istituzionali del Comune di Marano – come evidenziato in un suo articolo – che postano su Facebook con tanta disinvoltura ed allegria la loro foto con il Presidente del Senato Ignazio La Russa, esponente di spicco di Fratelli D’Italia, lascia perplessi e dà il senso dell’enorme confusione ed improvvisazione che regna sovrana nell’Amministrazione del nostro Comune. Il piedissino Morra che partecipa a Roma a manifestazioni contro il Governo Meloni per ingraziarsi De Luca, manda poi (direttamente o indirettamente) i suoi adepti da rappresentanti dell’attuale governo di destra a fare cosa? Lui rimane a casa forse perché né a Roma né in altri posti risulta essere credibile oppure perché ha mandato a Roma quelle due persone senza alcun peso politico a fare una gita fuori porta e per poi farli sentire importanti. Che credibilità può avere uno che in Campania sta con la sinistra e a Roma fa finta, solo per opportunità politica, di stare con la destra?

Forse Morra quando si vantava di avere dalla sua parte la filiera istituzionale si riferiva al Governo centrale e per questo, pur di vincere le elezioni amministrative, ha imbastito quel pastrocchio che tutti sanno, facendo una ammucchiata col peso determinante di Fratelli d’Italia, per cui oggi si sente forte e sicuro di sé. La cosa assurda è che nel post i due amici si vantano di essere a Roma “per la città” di Marano, cioè fanno intendere che stanno

li per fare gli interessi della città. Allora, traducendo il pensiero di tantissimi cittadini, il consiglio migliore che si può dare a quei due, ma anche ad altri come loro, è che

se volete veramente fare gli interessi della città, andatevene a casa, perché è chiaro

che non è cosa per voi; anche perché con le vostre auspicabili determinazioni

eviterete che il tutto possa implodere con le inevitabili conseguenze, meglio ancora

eviterete una sicura ennesima mortificazione alla città, solo così vi potrà essere

gratitudine verso di voi.

Un cittadino maranese













