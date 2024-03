Ruba un’auto a Napoli ma resta bloccato nel traffico, arrestato. Inseguito dalla vittima del furto e dalla polizia

Qui il ladro ha effettuato una manovra repentina nel tentativo di eludere il controllo e darsi alla fuga nei vicoletti adiacenti ma, in via Nicola Mignogna, il traffico ha arrestato la sua corsa. Ha abbandonato il veicolo continuando la fuga a piedi ma, è stato raggiunto e bloccato. Il ladro, un 46enne napoletano con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.