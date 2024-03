Marano, rotte aree: torna in auge l’argomento. Savanelli e Fanelli propongono una mozione

60 Visite

CONTRASTO ALLE ROTTE AEREE PER IL COMITATO NO FLY ZONE I sottoscritti consiglieri comunali, Luigi Savanelli e Stefania Fanelli, ai sensi dell’art. 53 del vigente regolamento di consiglio comunale, chiedono che venga posto nella prima seduta utile di consiglio comunale, all’ordine del giorno la mozione di indirizzo in oggetto.

Premesso che -Da circa un anno ENAC ,ARPAC,GESAC hanno dirottato le rotte degli aerei in partenza da Capodichino sul comune di Marano , tra l’altro a bassa quota, provocando un peggioramento della qualità della vita dei cittadini, un continuo rumore del rombo degli aerei e inquinamento atmosferico. -Da tempo si segnala l’intensificarsi dei voli nell’ultimo periodo, nonché un’ulteriore intensificazione per il periodo estivo, siamo a circa 60-70 voli al giorno sulle nostre teste, dalle 6 del mattino alle 23 di sera. – che cittadini, della cui volontà ci facciamo interprete , lamentano di essere svegliati alle 6 del mattino dal rombo degli aerei, nonché del rumore ripetuto durante il giorno che impedisce lo svolgimento delle normali attività quotidiane, e degli insegnanti che sono costretti a interrompere le lezioni Il Consiglio Comunale di Marano impegna il Sindaco e la Giunta -ad intraprendere tutte le azioni necessarie, anche legali, contro ENAC,GESAC e ARPAC per la soluzione delle problematiche esposte. -a coinvolgere i comuni limitrofi ad un’azione di protesta condivisa -a coinvolgere nella lotta anche i comitati “No fly zone”.

I Consiglieri Comunali LUIGI SAVANELLI STEFANIA FANELLI













