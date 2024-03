Marano, via Ranucci? Izzo: “E’ un inferno, vane le promesse del sindaco”

La chiusura di via Ranucci è ormai l’inferno quotidiano per abitanti, commercianti e fruitori della scuola primaria Ranucci. La strada chiusa da mesi, nonostante le riassicurazioni del Sindaco che faceva intravedere la riapertura in poco tempo è diventata fucina di pericolo per gli abitanti che non sono sereni nell’ attraversarla per raggiungere Via Merolla, in quanto l’ inizio della strada è diventata un vero parcheggio , con transenne spostate ai margini della carreggiata . L’ anarchia venutasi a creare ad inizio strada chiusa in caso di un eventuale intervento dei mezzi di soccorso non permetterebbe a questi di raggiungere il luogo da soccorrere. Per non parlare del pericolo che ogni giorno gli alunni e il personale dell’ istituto Ranucci vanno incontro per il caos che si crea all’inizio di via Ranucci, con macchine in sosta o in manovra per lasciare la carreggiata occupata abusivamente e il pericolo di calcinacci sempre imminente, il tutto a due passi dalla casa comunale sotto gli occhi degli amministratori che restano inermi. Questa grave situazione è stata dalla I Commissione Permanente discussa ed è stato informato l’ assessore competente e lo stesso Sindaco, che in commissione aveva dato assicurazione che in breve tempo la situazione sarebbe stata risolta ma a mesi di distanza tutto tace. Pertanto, si chiede all’ ente comunale di intervenire con propri mezzi economici per ingabbiare l’immobile pericolante per il ripristino della viabilità per poi rivalersi sui proprietari dell’ Immobile. Gli abitanti, i commercianti della quartiere non possono più aspettare diamo loro sicurezza e la dignità del vivere e non del sopravvivere.

Michele Izzo Consigliere Comunale