Da Quarto alla Russia: Jorit, il “guaglione” di Putin

Oltre ai materiali per realizzazione del murales (centottanta barattoli di vernice, ponteggi e attrezzature varie), che raffigura una bambina circondata da bombe della Nato, le aziende avrebbero pagato il viaggio, il vitto, l’alloggio e il cachet che si aggira intorno ai novantamila euro. Secondo quanto riportato dal memorandum che abbiamo consultato, il murales in questione sarebbe il primo di dieci opere commissionate allo street artist italiano sui territori russi e dell’Ucraina occupata.

Capitolo a parte merita per la partecipazione al Festival dei Giovani di Sochi che si è concluso nei giorni scorsi; qui Jorit, oltre a realizzare la seconda opera pittorica allo stesso prezzo di quella di Mariupol, in virtù dei buoni contatti già avviati con l’ufficio culturale dell’ambasciata russa di via Gaeta a Roma, è stato selezionato tra una serie di italiani presenti all’evento (tra cui il propagandista Andrea Lucidi) come testimonial della «resistenza culturale italiana all’Occidente».

Jorit, contrariamente a quanto affermato nelle scorse ore, sarebbe stato selezionato per visibilità e presa nel pubblico giovane del nostro Paese proprio dagli addetti diplomatici del Cremlino. Un incontro preparato e non improvvisato dall’ambasciata russa in Italia nell’ottica di destabilizzare il nostro dibattito pubblico in vista delle prossime elezioni europee e con l’intenzione di arrivare a tutte le fasce d’età. Di qui il coinvolgimento di Ornella Muti, sia come madrina dell’evento sia come protagonista del murales realizzato da Jorit a Sochi. L’attrice è molto popolare in Russia (sua madre era una scultrice nata in Estonia) e non ha nascosto vicinanza e simpatia per Putin e per il popolo russo in diverse occasioni.