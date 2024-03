Eccellenze nel settore diagnostico e polispecialistico, a Milano nuovo premio per il Centro Aktis di Marano

93 Visite

Nella splendida cornice di Palazzo Mezzanotte in Piazza Affari a Milano si è svolta la XIV edizione de Le Fonti Awards, evento di gala nel quale sono state premiate le migliori eccellenze italiane nei settori imprenditoriale, professionale e legale che si sono distinte per gli alti standard di eccellenza, leadership ed innovazione. “Per essere un’Eccellenza nei settori diagnostico e polispecialistico per la diagnosi e la cura di pazienti ambulatoriali. Per garantire ad ogni paziente il miglior comfort possibile e ridurre al massimo disagi e tempi d’attesa. Per le risposte tempestive, l’affidabilità e la grande specializzazione”, questa la motivazione con cui Le Fonti Awards.

Italy ha attribuito il prestigioso riconoscimento come Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership per il Settore Sanitario al Centro Aktis – Diagnostica e Terapia. Verdetto che giunge in seguito ad una lunga fase di analisi da parte della Redazione, del Centro Studi, con il supporto del Comitato Scientifico. La cerimonia si è svolta alla presenza della televisione nazionale Le Fonti TV, la prima TV in Italia sull’Economia e Finanza, nonché 7^ Media Company in Europa secondo il Financial Times per crescita e primo Economy Media in Italia. A ritirare il premio è stato il Dott. Valerio Scoppa, CEO del Centro Aktis, al quale il comitato scientifico ha riconosciuto grandi capacità manageriali oltre che di innovazione, flessibilità e qualità. Ennesimo attestato di stima professionale a livello nazionale per la realtà imprenditoriale guidata da Scoppa che ha voluto, così, esprimere la sua soddisfazione: “Ringrazio l’organizzazione de Le Fonti Awards per averci insignito di un riconoscimento così importante. Voglio condividere questa gioia con tutti i collaboratori dell’azienda; credo che determinati risultati si raggiungano solo con l’impegno di un gruppo di lavoro che con dedizione, impegno e costanza condivide gli stessi obiettivi e le stesse finalità. L’innovazione, in ambito aziendale, è fondamentale ma è altrettanto importante ricordare il proprio passato e le proprie radici. Voglio dedicare questo premio al fondatore del nostro Centro, mio padre, il Dott. Gianfranco Scoppa che quarant’anni fa apriva il suo primo ambulatorio medico, che nel tempo diverrà ciò che oggi è la nostra azienda. Da quel piccolo laboratorio è riuscito, infatti, a creare una struttura assoluta di eccellenza sanitaria. Non poteva esserci miglior modo di festeggiare i nostri quarant’anni di attività”.













