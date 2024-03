Clan Ferrara-Cacciapuoti: terza udienza del processo, in 20 optano per rito ordinario

Si è celebrata la terza udienza del processo a carico del presunto clan Ferrara – Cacciapuoti di Villaricca, nell’aula bunker del carcere di Poggioreale, davanti al Giudice dell’Udienza preliminare Dottoressa Chiara Bardi. Dopo aver rigettato una serie di questioni preliminari sollevate dal collegio difensivo alla precedente udienza di Gennaio, è stata data la parola ad ognuno dei 40 imputati, per la scelta del rito. 20 imputati hanno scelto di procedere con il processo ordinario innanzi al Tribunale Collegiale, 19 imputati hanno optato per il rito abbreviato ed un solo imputato ha patteggiato la pena. Delle 17 persone offese, nessuna si è costituita parte civile. I difensori dei 20 imputati che hanno optato per il rito ordinario hanno rassegnato le proprie conclusioni, mentre il processo con il rito abbreviato è stato rinviato al 17 Aprile allorquando ci sarà la requisitoria del pubblico ministero e le richieste di condanna. Ecco le scelte processuali: 1. Asperti Antonio : rito ordinario 2. Baldascino Rodolfo : ordinario 3. Cacciapuoti Domenico classe 90 : rito abbreviato 4. Cacciapuoti Domenico classe 85: abbreviato 5. Cacciapuoti Filippo : ordinario 6. Cacciapuoti Giuseppe : abbreviato 7. Cacciaviti Luigi classe 66: abbreviato 8. Cerqua Filomena : ordinario 9. Cerqua francesca : ordinario 10. Ciccarelli Vincenzo : abbreviato 11. D’Anania Vincenzo : ordinario 12. D’Altrui Giulio : abbreviato 13. Diana Giuseppe : ordinario 14. Falco Luigi: abbreviato 15. Ferrara Domenico : ordinario 16. Ferrara Francesco: ordinario 17. Flagiello Giovanni: ordinario 18. Iovine Oreste : patteggiamento con consenso della procura 19. Landolfo Annunziata : abbreviato 20. Maglione Giuseppe: abbreviato 21. Mariano Francesco : ordinario 22. Mauriello Domenico classe 85: ordinario 23. Mauriello Domenico classe 58: ordinario 24. Mauriello Eduardo : abbreviato 25. Mauriello Giovanni : ordinario 26. Mauriello Giuseppe classe 66: abbreviato 27. Mauriello Giuseppe classe 79: ordinario 28. Montella Antonio: abbreviato 29. Montella Luigi : abbreviato 30. Pagano Franco : ordinario 31. Palladino Gennaro : abbreviato 32. Palma Michele: ordinario 33. Paragliola Domenico : abbreviato 34. Pezone Bernardo : ordinario 35. Pezone Raffaele : ordinario 36. Sarnelli Pasquale: ordinario 37. Saracino Antonio : abbreviato 38. Saracino Francesco : abbreviato 39. Cacciapuoti Luigi classe 59: abbreviato 40. Ciccarelli Domenico : abbreviato. Il collegio difensivo è composto, tra gli altri, dagli avvocati Carmela Maisto, Raffaele Chiummariello, Leopoldo Perone, Domenico Dello Iacono, Luigi Poziello, Marco Sepe, Vincenzo Strazzullo, Crescenzo Maisto, Giuliano Arabia, Antonio Peluso, Maurizio Noviello, Alessio Ruoppo, Antonio Trabucco, Antonio Rocco Briganti, Luigi Pezzullo, Michele Liguori, Emilio Martino, Francesco Smarrazzo, Antonio Dell’Aquila, Giuseppe Tessitore, Massimo Montanaro, Michele Giametta