GRAGNANO. “Risolviamo i problemi di carenza idrica ad Aurano e Castello”

“Valorizzare la zona collinare di Gragnano e superare in maniera definitiva le problematiche connesse alle carenze idriche che per tanti anni hanno caratterizzato le frazioni di Aurano e Castello.

Sono in corso gli interventi di rifunzionalizzazione ad opera di Gori per la riattivazione e la messa in esercizio dello storico serbatoio di via San Giacomo, un impianto strategico per il nostro territorio con una tecnologia innovativa che ci consentirà di garantire servizi sempre più efficienti per la comunità gragnanese”. Così Nello D’Auria, sindaco di Gragnano, nel commentare gli interventi per la messa in esercizio del serbatoio di via San Giacomo.

“Le carenze idriche hanno contraddistinto soprattutto il periodo estivo per tantissimi anni, in particolare quando le elevate temperature portano ad un aumento dei consumi. – prosegue il sindaco D’Auria – L’impianto sarà contraddistinto da un’importante novità: sarà telecontrollato a distanza e questo ne consentirà un utilizzo ottimale a vantaggio dell’utenza di riferimento.

Ancora una volta la sinergia virtuosa con le realtà operanti sul territorio si conferma sinonimo di concretezza ed efficienza per la risoluzione di problemi atavici – conclude il primo cittadino – e per assicurare un’autentica svolta finalizzata al miglioramento della qualità della vita di tutti i cittadini”.