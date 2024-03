Bacoli, l’associazione Io, Diana presenta: “Menopausa, un viaggio di trasformazione”

33 Visite

L’Associazione “IO,DIANA” presenta: “Menopausa, un viaggio di

trasformazione”, un evento dedicato al supporto delle donne durante la

menopausa.

L’Associazione “IO,DIANA” è lieta di annunciare l’evento “Menopausa, un viaggio di

trasformazione”, in programma per il 10 marzo 2024 alle ore 17 presso la sala

congressuale Edoardo Scognamiglio, via Cerillo, Bacoli ù(NA).

L’evento, patrocinato dalla Città di Bacoli, sarà inaugurato con i Saluti Istituzionali

dell’Amministrazione comunale.

Durante l’evento, esperti nel campo della psicologia, della fisioterapia, della nutrizione

e dell’imprenditoria offriranno preziose risorse e supporto alle donne che stanno

affrontando la menopausa. Tra i relatori vi saranno:

Dott.ssa Maura Perrone, Presidentessa dell’Associazione Luna Rossa

ONLUS, direttrice dello studio di psicoterapia Benessere Napoli.

Approfondimento delle sfide psicologiche legate alla menopausa.

Strategie per gestire lo stress, l’ansia e promuovere la salute mentale.

Consigli pratici per mantenere un equilibrio emotivo durante questo periodo di

transizione.

Luisa Gallo, Imprenditrice flegrea, titolare dell’Istituto di Bellezza

Quintessenza, Presidentessa dell’ Associazione “IO,DIANA”.

Esplorazione dei cambiamenti della pelle del corpo e del viso durante la

menopausa. Consigli per una corretta cura del corpo e della pelle della

donna, suggerimenti per affrontare le sfide estetiche. Approfondimento su trattamenti

e prodotti cosmetici adatti a questa fase.

Dott.ssa Serena Morra, Biologa Nutrizionista

Valutazione dei cambiamenti indotti dalla menopausa nell’alimentazione e sul peso

corporeo.

Consigli alimentari per affrontare i cambiamenti metabolici.

Discussione su integratori e abitudini alimentari per migliorare il benessere

complessivo.

Dott.ssa Barbara Lepretti, Fisioterapista, posturologa,insegnante di yoga

Approccio yoga per affrontare sintomi fisici e psicologici della menopausa.

Esercizi e pratiche yoga mirate per migliorare la flessibilità e ridurre lo stress.

Importanza della connessione mente-corpo durante questo periodo.

Rosalba Di Chiara, Maestra Ceramista

L’Arte come terapia alternativa.Ricercare e ritrovare il proprio equilibrio e serenità

attraverso il percorso di progettazione,sviluppo e creazione di un manufatto.

Sessione interattiva con il pubblico

Domande e risposte aperte per coinvolgere il pubblico.

Condivisione di esperienze e consigli tra partecipanti.

Creazione di un ambiente di sostegno e comprensione reciproca.

Conclusioni

Riepilogo dei principali punti emersi durante il programma.

Saranno inoltre disposte nella location opere delle artiste dell’Associazione Arte nei

Campi Flegrei.

L’evento si propone di offrire un sostegno completo e multidisciplinare, con l’obiettivo

di promuovere un benessere psicofisico durante questa fase di transizione. L’evento

è aperto a tutte le donne che desiderano approfondire le proprie conoscenze sulla

menopausa e ricevere supporto pratico e psicologico.

“Menopausa, un viaggio di trasformazione” promette di essere un’esperienza

educativa e arricchente per tutte le partecipanti, offrendo strumenti utili e

motivazione per affrontare la menopausa con fiducia e serenità.

L’Associazione “IO, DIANA” si impegna a promuovere e valorizzare l’imprenditoria

femminile nel territorio dei Campi Flegrei, ispirando e supportando le donne della

regione nella realizzazione di progetti culturali e imprenditoriali. Con un focus

particolare sul benessere psicofisico delle donne, l’Associazione si propone di creare

un ambiente che favorisca lo sviluppo personale e professionale attraverso iniziative

mirate. Inoltre, collaborerà attivamente con altre associazioni culturali al fine di

ampliare il proprio impatto e sostenere la diffusione della sua filosofia e dei suoi

obiettivi.

Per ulteriori informazioni sull’Associazione “IO,DIANA” e sulle sue iniziative,si prega

di scrivere a:

iodiana.stampa@gmail.com













