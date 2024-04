Marano, Izzo: “L’opposizione c’è e si vede su diversi temi”

L’opposizione c’è e opera quotidianamente sul controllo degli atti prodotti dall’ amministrazione. Non è un0opposizione urlata ma sostanziosa ,vedi gli interventi sui misteri del PIP, del Giudice di Pace e sulla scuola di S. Rocco e dell’insensato esproprio che si vorrebbe fare per il nuovo istituto. Per non parlare poi delle tante denunce fatte attraverso gli organi di stampa sul disastroso stato delle strade e della chiusura delle stesse e del tentativo di costruire ancora. Il lavoro dell’ opposizione è caratterizzato da tanta pazienza e certosino lavoro spesso i risultati si vedono a lungo termine ,in particolare quando sì è al cospetto di un’ amministrazione coesa non sulle varie problematiche della città da risolvere ma sull’ operato del primo cittadino senza se e senza ma. Qualche scalpitio dai banchi della maggioranza su sollecitazioni dell’ opposizione vi è stato ma è bastato uno sguardo del primo cittadino per far rientrare il tutto ma questo è il gioco delle parti. La nostra è e sarà un opposizione sugli atti che non vanno verso il risveglio socio – economico,- culturale della città, pronti a dare il nostro contributo su atti che vanno verso la crescita della nostra comunità. Non saremo mai suggeritori ma attenti e critici verso l’ amministrazione quando porranno un essere atti insensati, come quelli di tenere il Palazzo del Giudice di Pace in un immobile di proprietà per i due terzi di privati, quando si hanno immobili di proprietà del comune, pagando lauti canoni di fitto o espropriare un terreno al costo di milioni di euro, quando si ha a disposizione un terreno ex IPAB a disposizione a costo zero. Questa la nostra opposizione consapevoli di dover rispondere solo ai cittadini che ci hanno votato con una opposizione seria e non urlata.

Michele Izzo Consigliere Comunale di minoranza.