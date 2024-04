CAMPANIA: MUSCARA’ (GR.MISTO), SU SCANDALO BRUCELLOSI SERVONO COMMISSARIO E ISPETTORI

158 Visite

“All’indomani delle sentenze del Consiglio di Stato che hanno di fatto smascherato De Luca e i suoi ‘Incongruenti’ piani per l’eradicazione della brucellosi e della tubercolosi bufalina o presunte teli, piuttosto che darmi ad un digiuno prevedibilmente ignorato e forse anche canzonato da certa politica, mi sarei incatenata ai cancelli del ministero della Salute fino al giorno della nomina di un commissario nazionale e all’invio di veri e propri 007 dei ministeri della Salute e dell’Agricoltura per fare piena luce sulle gravi speculazioni passate e presenti. Ancor più, di fronte alla recentissima, scandalosa, uscita di scena di alcuni dei responsabili degli abbattimenti indiscriminati delle bufale casertane, oltre 100 mila uccise per sospetta brucellosi o tubercolosi”. Lo afferma la consigliera regionale campana del Gruppo Misto Maria Muscarà, commentando il decimo giorno di sciopero della fame del portavoce del Coordinamento Unitario per la Difesa del Patrimonio Bufalino e dell’allevatore Adriano Noviello organizzato sotto il ministero della Salute.

Per Muscarà “non è un caso che, stando alle ultime notizie e indiscrezioni, non sia stato rinnovato l’incarico al dottor Sarnelli, ex dirigente veterinario della Regione Campania, o siano state ipotizzate candidature cittadine o europee per il direttore dello Zooprofilattico Antonio Limone. O anche la candidatura alle europee nelle liste di De Luca di Francesco Todisco, commissario del consorzio di bonifica del Basso Volturno, ente le cui vicende, come è noto, si legano a doppio filo con quelle della diffusione delle infezioni bufaline nel Casertano”.

“In questo scenario a dir poco avvilente – prosegue la consigliera regionale – non posso condividere, dunque, chi sostiene che questo non è il tempo della magistratura ma quello della politica: purtroppo di fronte al nulla di una politica chiacchierona e mercanteggiante non vedo altra soluzione che quella giudiziaria”. “L’unica – conclude – che fino ad ora ha dato qualche risultato concreto”.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti