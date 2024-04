MARANO, AUTO RUBATE E RITROVAMENTI. I LETTORI: FIGLI E FIGLIASTRI

247 Visite

“Per le nostre auto la squadra mobile di Napoli non si muove. Tocca a un sacerdote e l’auto, in men di 24 ore, viene subito ritrovato e dove? Dove tutti, o quasi, andrebbero a cercarla, nella zona di Scampia più nota per i furti di auto”. Sono tante le segnalazioni che arrivano in redazione dopo la notizia del ritrovamento dell’auto di don Merola. Il sacerdote era a Trento quando l’hanno rubata e nel suo parco, contemporaneamente, è stata rubata anche un’altra auto, una Smart, ma di quella – al momento – non vi sarebbero tracce.

Il sacerdote, giorni fa, aveva denunciato anche la distruzione dei vetri della propria autovettura. Fatto avvenuto a Napoli. A Marano ha spesso segnalato casi ai carabinieri e i militari dell’Arma – a loro volta – avrebbero riscontrato cose gravi, di cui al momento non si può scrivere.

Si dovrebbe o potrebbe scrivere altro anche su altro, sui personaggi mediatici, sulle “corsie preferenziali”, sull’amichettismo all’interno di certi ambienti, sulle narrazioni a senso unico, ma è meglio non scrivere niente, questa è un’altra storia. Le verità, prima o poi, vengono a galla.













