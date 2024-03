Bambina di 10 anni a scuola col niqab. Maestra le fa scoprire volto

346 Visite

Un’alunna di 10 anni si è presentata in classe nella quarta elementare di una scuola di Pordenone con il ‘niqab’, il velo islamico che copre l’intero corpo e il volto della donna, lasciando scoperti solo gli occhi. La maestra ha chiesto e ottenuto che la piccola tornasse in classe a volto scoperto, come di fatto è poi avvenuto. La vicenda è riportata dal Pordenone Today. La bambina sarebbe un’immigrata di seconda generazione, nata in Italia da una famiglia musulmana di origine africana. Dopo che la maestra ha chiesto ai genitori che la bambina il giorno successivo venisse a scuola almeno con il volto scoperto, l’indomani l’alunna non indossava più la parte superiore del niqab. I genitori non hanno, dunque, eccepito e la scolara ha potuto frequentare normalmente le lezioni coi compagni, che conosce da molti anni.













