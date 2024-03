Donzelli: “Meloni negli Usa a testa alta, Conte prendeva ordini da Maduro e dai cinesi”

77 Visite

“Non posso parlare da esponente del Copasir, ma da parlamentare sono profondamente indignato da questi dossieraggi: è una roba indecente, che mina la democrazia”. A dirlo è stato Giovanni Donzelli, deputato e responsabile Organizzazione di FdI, nonché membro del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica che, con Csm e Commissione Antimafia, è fra gli organismi da cui il procuratore Antimafia Giovanni Melillo e il procuratore di Perugia Raffaele Cantone hanno chiesto di essere ascoltati in relazione agli accessi abusivi a diverse banche dati da parte del luogotenente della finanza Pasquale Striano, nell’ambito del caso “dossieraggio”.

“Non ci si può fermare ai funzionari infedeli nella Guardia di finanza o in Procura, bisogna chiarire chi sono i mandanti, a partire da chi ha pubblicato quella spazzatura. Guarda caso, solo il materiale utile ad attaccare esponenti di centrodestra”, ha sottolineato Donzelli, nel corso di una lunga intervista con La Stampa nella quale è anche tornato sul tema della strumentalizzazione da parte della sinistra degli scontri di Pisa e delle parole del presidente Sergio Mattarella sulla vicenda. “La sinistra ha strumentalizzato le parole del presidente Mattarella, ha fatto una forzatura pericolosa per raccattare qualche voto in più”, ha detto l’esponente di FdI, sottolineando che “c’è stata un’evidente campagna di denigrazione, hanno fomentato l’odio, hanno cercato di portare il capo dello Stato su un terreno pericoloso. Mentre lui è stato molto netto sugli agenti aggrediti a Torino, come sul fantoccio di Meloni bruciato a Roma, al contrario del Pd”.

Parlando poi della missione di Giorgia Meloni negli Usa, Donzelli ha ricordato che “Italia e Stati Uniti sono due nazioni amiche, a prescindere da chi c’è al governo, tanto che ora Meloni, leader conservatrice, ha ottimi rapporti con Biden, presidente democratico. L’alleanza e la collaborazione non saranno condizionate da un eventuale avvicendamento alla Casa Bianca”. Quanto all’accusa di Giuseppe Conte secondo cui Meloni sarebbe andata alla Casa Bianca a “prendere istruzioni”, Donzelli, rispondendo a una domanda di Niccolò Carratelli, che firma l’intervista, ha ricordato che “Conte che prendeva ordini dal governo venezuelano di Maduro o dai cinesi sulla Via della Seta”. “La verità – ha sottolineato – è che Giorgia Meloni è rispettata a livello internazionale ed è andata a Washington a testa alta. Ha riportato il Mediterraneo al centro del mondo e ha ottenuto risultati concreti, come il ritorno in Italia di Chico Forti: anche Conte e Di Maio l’avevano annunciato, ma poi non era successo”.













