Voragine Villaricca, le trenta famiglie sgomberate tornano a protestare: “Lavori ultimati, fateci rientrare”

Lavori ultimati, sia come esecuzione del riempimento della voragine sia come realizzazione dei sottoservizi. Prove di carico avviate da tempo, ma per le trenta famiglie di via Palermo il futuro è ancora incerto. Furono sgomberata il 31 ottobre di due anni fa, quando a Villaricca, nella zona a ridosso di via Palermo, si aprì una voragine. Sul posto intervennero i vigili del fuoco, i carabinieri e i tecnici comunali. Non ci furono vittime, ma oltre trenta famiglie furono costrette ad abbandonare le proprie abitazioni. Un’indagine, nel contempo, fu aperta dalla Procura Napoli nord. Da quel giorno si sono susseguiti interventi di messa in sicurezza, realizzati anche grazie alla collaborazione e sinergia tra Comune e Regione, incontri tra i cittadini e le istituzioni, interlocuzioni tra gli avvocati dei residenti e l’autorità giudiziaria. Gli sfollati tuttavia – nonostante sia trascorso un enorme lasso di tempo – non sono ancora rientrati nelle loro abitazioni. L’ultima richiesta di dissequestro dell’area risale allo scorso 24 gennaio. I residenti, che nel corso di questi mesi sono stati ospitati da parenti e amici o che hanno optato per altre soluzioni, tutte molto dispendiose (e non solo sotto il profilo economico), chiedono alla Procura di accelerare i tempi.













