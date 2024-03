Marano, igiene urbana e controlli? Il Comune ha gettato la spugna da tempo. Ognuno fa quel che gli pare

81 Visite

Gentile direttore, la strada principale che porta alla chiesa del santo patrono è da tempo in pessime condizioni. Rifiuti ovunque, ma soprattutto ciò che noto è la mancanza di bidoni in alcuni punti. Una pessima immagine, che si somma alla tanta, troppa inciviltà. Il Comune cosa pensa di fare? Posizionerà i bidoni mancanti, ci sarà maggiore attenzione e sorveglianza? Credo di no, ormai sull’igiene urbana l’ente ha gettato la spugna da tempo. Ma è comunque giusto provarci.

Residenti via Parrocchia e zone limitrofe













