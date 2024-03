Caldoro: nota Autorità di Gestione, atto gravissimo da parte Regione Campania, unico responsabile non si nasconda dietro le scrivanie

190 Visite

“Un ufficio regionale, preposto a deliberare provvedimenti amministrativi, accusa di falso e diffamazione un Ministro della Repubblica attraverso un comunicato stampa. È la prima volta che accade”. Commenta così Stefano Caldoro a caldo il comunicato stampa a firma dell’Autorità di Gestione della Regione Campania in cui si accusa come ‘falsa, offensiva e gravemente diffamatoria’ la lettera inviata ai sindaci della Campania dal Ministro Fitto. “ La Campania – aggiunge Caldoro – è ormai una ‘repubblica delle banane’. Piuttosto, il vertice istituzionale della Regione, unico responsabile delle decisioni politiche e amministrative, non si nasconda dietro le scrivanie”















