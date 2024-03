Ischia, il mistero del tubo di gomma attorno al collo di Antonella Di Massa

Le ipotesi

Le indagini sono coordinate dalla procuratrice Gloria Sanseverino. A indagare il pubblico ministero Giuseppe Tittaferrante E un indizio importante rimane il flacone di liquido antigelo trovato vicino al cadavere. Antonella potrebbe essere deceduta a causa di un avvelenamento da glicole etilenico. In questi casi dopo l’ingerimento si muore entro poche ore. In questa ottica si spiegherebbero anche i lividi sul corpo. Che sono compatibili con la condizione di agitazione di chi potrebbe aver ingerito sostanze nocive. Ma c’è un’altra ipotesi di cui parla oggi Il Mattino. Ovvero che il tubicino (o cappio) e il sacchetto potrebbero far parte di una messinscena. Proprio con l’obiettivo di accreditare la tesi del suicidio. Intanto è confermata la notizia del biglietto lasciato in casa prima di scomparire. E che all’inizio ha accreditato la tesi dell’allontanamento volontario.