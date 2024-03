194 Visite

Alloggi comunali ancora occupati da ex custodi delle scuole. A Quarto, nel pomeriggio di oggi, un altro immobile è tornato nelle disponibilità del Comune. Gli agenti della municipale e i funzionari dell’ufficio patrimonio sono intervenuti nella scuola Saverio Gentile, in via Pablo Picasso, dopo il rilascio spontaneo dell’occupante sine titulo.













