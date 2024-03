VORAGINI VOMERO. ACAMPORA E VITELLI (PD): “ESENZIONE TARI PER GLI  SFOLLATI, DA LUNEDÌ VIA AI LAVORI IN VIA MORGHEN”

175 Visite

“Questo pomeriggio ci siamo confrontati con i cittadini e gli

amministratori dei condomini di via Morghen e di via Solimena

interessati dai gravi disagi di questi giorni. Abbiamo ribadito loro

che da lunedì inizieranno i lavori più urgenti di Abc, nei limiti di

quanto consentito dalla magistratura. Abbiamo altresì comunicato

l’esenzione dal pagamento della Tari per il periodo di permanenza al

di fuori della loro abitazione, spiegando tutte le modalità per

usufruirne. Sappiamo che si tratta di un piccolissimo aiuto, ma è

l’unico che possiamo garantire con immediatezza, per quelle che sono

le competenze del Comune”. Così in una nota Gennaro Acampora e

Mariagrazia Vitelli, consiglieri comunali di Napoli per il Partito

Democratico.

“L’amministrazione Manfredi si sta caratterizzando per una pulizia

quotidiana delle caditoie, con piani mensili annunciati su tutti i

canali d’informazione – aggiungono Acampora e Vitelli – purtroppo

abbiamo ereditato una non gestione all’insegna dell’inerzia che

purtroppo continuiamo a scontare. Ciononostante sentiamo il dovere di

tenere alta l’attenzione, con il massimo impegno e la massima

disponibilità nei confronti dei cittadini”.

#senzasosta #immagiNapoli #GennaroinConsiglio

Gennaro Acampora

Capogruppo PD Comune di Napoli

#fiancoafianco #mariagraziainconsigliopd

Mariagrazia Vitelli

Consigliera Gruppo PD Comune di Napoli













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews