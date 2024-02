Napoli, voragine in via Morghen: al via la superperizia, oggi sopralluogo dei tecnici

138 Visite

Voragine in via Morghen: si va verso una superperizia. Passerà anche attraverso il lavoro dei tecnici l’indagine che la Procura ha aperto per far luce sul cedimento della strada avvenuto all’alba di mercoledì.

Fascicolo aperto con l’ipotesi di disastro colposo per far luce sulle cause che hanno portato alla rottura delle condotte idriche e alla spaccatura della strada che inghiottito due auto, una delle quali in transito e con due passeggeri a bordo e che ha causato anche l’allagamento di un B&b nella sottostante via Solimena, con una famiglia di quattro persone che ha rischiato dia affogare nel fango entrato da un muro nella stanza.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews