SCAMPIA: Controlli dei Carabinieri, un arresto e 3 denunce. 17 veicoli sequestrati

Poco più di due grammi di droga sono costati il carcere a Salvatore Ascione, 55enne di Scampia già noto alle forze dell’ordine.

I carabinieri della stazione locale lo hanno arrestato mentre cedeva ad alcuni “clienti” 7 dosi di eroina. In tasca anche 65 euro in banconote di piccolo taglio e due cellulari.

Per Ascione le manette e poi il carcere, risponderà di spaccio di stupefacenti.

Non solo questo nel bilancio di un servizio organizzato dai Carabinieri della compagnia Stella con la collaborazione dei militari del Reggimento Campania, NAS, NIL, radiomobile e Forestali. Scampia il quartiere presidiato.

Denunciato, ancora per droga, un 20enne già noto alle forze dell’ordine del rione “33”. E’ stato sorpreso dai carabinieri del nucleo operativo di Napoli Stella con 4 dosi di marijuana e 25 euro in contante ritenuto provento illecito.

Un imprenditore di 38 anni è stato denunciato dai militari del nucleo ispettorato del lavoro per violazioni alla normativa sulla sicurezza dei cantieri. Riscontrate irregolarità durante alcuni lavori edili in via Ghisleri.

Gravi le carenze igieniche rilevate dai carabinieri del NAS all’interno di un’ortofrutta. 12500 euro il conto delle sanzioni notificate.

I militari forestali hanno sanzionato e denunciato un gommista. All’interno dei locali dell’officina hanno rilevato una gestione illecita di rifiuti.

Durante il servizio non sono mancate le contravvenzioni al codice della strada: 3 le patenti ritirate e ben 17 i veicoli sequestrati.













