MORTO IN CARCERE NAVALNY, IL PRINCIPALE OPPOSITORE DI PUTIN

Secondo il servizio penitenziario russo è morto Alexei Navalny, 47 anni, considerato a lungo il principale oppositore del presidente russo Vladimir Putin: era detenuto da quasi tre anni con accuse ritenute politicamente motivate. A dicembre era stato trasferito nella prigione di massima sicurezza IK-3, a quasi 2.000 chilometri da Mosca e all’interno del Circolo polare artico. La portavoce di Navalny ha detto di non avere ancora conferme che sia morto e che uno dei suoi avvocati sta andando nella prigione IK-3 per verificarlo. Putin è stato avvertito, ha fatto sapere il suo portavoce, ma non ha ancora commentato la notizia.













