Arzano – Che disastro all’ufficio tributi! La denuncia del consigliere di Arzano Viva, Salvatore Borreale che mette sulla graticola la gara per l’esternalizzazione della riscossione dei tributi comunali. “Un Comune in predissesto finanziario da oltre un anno e mezzo – spiega Borreale- ha l’obbligo di organizzare, strutturare, potenziare e migliorare ciò che dovrebbe essere il « cuore » nevralgico dell’Ente locale, la principale fonte delle entrate tributarie. Se funzionasse l’ufficio tributi ne trarrebbero beneficio tutti gli altri uffici ed anche i cittadini avrebbero servizi più adeguati perché si incasserebbero più soldi. Insomma si conseguirebbe efficienza, efficacia ed economicità amministrativa. Ma purtroppo la performance dell’ufficio è davvero deludente. Chissà che giudizio ha espresso o esprimerà l’organismo di valutazione. “A parte questo aspetto che è prioritario, l’ufficio non è efficiente, le pratiche inevase aumentano sempre di più, i controlli vengono svolti con superficialità ed errori, le banche dati non vengono aggiornate, pratiche istruite che nessuno vuole firmare. Tutta questa situazione produce malcontento tra i cittadini e proteste nei confronti del Comune. Ciascuno deve assumersi le responsabilità che gli vengono attribuite, l’attesa e l’indifferenza provoca ulteriori danni”. Una stoccata il consigliere di opposizione la dà anche alla scarsa lotta all’evasione. “La questione dell’evasione fiscale e della scarsa riscossione dei tributi locali è davvero deludente. Non sono stati fatti passi avanti dopo due anni. Il fallimento dell’amministrazione Aruta è sotto gli occhi di tutti. Non si è compreso cosa sia successo con la gara dell’esternalizzazione dei tributi comunali proposta dalla Giunta e dai potentati di turno. Vicenda che meriterebbe un approfondimento, iniziando già dalle commissioni consiliari tributi e trasparenza. A testimonianza di come la sindaca Cinzia Aruta e la sua maggioranza (Movimento Cinque Stelle, Nuove Generazioni con il coordinatore Gennaro De Mare E PD), – fa rilevare Borreale – considera poco importante l’ufficio tributi tanto che hanno deciso che il Comune dovesse avere un Ragioniere Capo a singhiozzo, a part-time. Il fatto grave ulteriore, però, è che in un periodo così importante per la programmazione economico-finanziaria del nuovo bilancio comunale non è ammissibile non avere il dirigente preposto. L’interim è un eccezione temporanea breve, un’assegnazione di una funzione provvisoria, non la regola. “”Vincere per non governare” non serve alla città”.

P.B.













