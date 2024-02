Uno striscione all’esterno del Liceo Segrè di Marano per ricordare Andrea Mellone: l’iniziativa degli amici

898 Visite

È apparso pochi minuti fa, all’esterno del Liceo Segrè di Marano, in via Yarafat, uno striscione commemorativo dedicato ad Andrea Mellone. Il giovane maranese, deceduto in incidente a Chiaiano, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, era ben voluto in città e i tantissimi amici stanno dimostrando a più riprese affetto nei suoi confronti.

“Per sempre nei nostri cuori” – recita la gigantografia corredata da foto di Andrea.













