Marano, minacciati e derubati in casa. La banda del “campanello” e l’indagine dei carabinieri

Non si tratta di anziani, ma di coniugi di mezza età. Sono le vittime dei ladri penetrati all’interno del parco Ciclamino di via Unione Sovietica. La banda ha bussato al campanello ed è riuscita a fare poi irruzione in casa. Portati via monili e, da quanto si apprende, anche altro. Non avevano armi, ma altri oggetti e materiali. Hanno minacciato le vittime, che sono ancora sotto choc. I carabinieri di via Nuvoletta seguono la vicenda.













