Sede universitaria a Caivano, il lavoro prosegue

Prosegue il lavoro per l’insediamento del sistema accademico a Caivano.

Il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha tenuto oggi a Napoli – nella sede dell’ateneo Suor Orsola Benincasa – una riunione con i rettori, il commissario di Governo Fabio Ciciliano e il commissario straordinario Filippo Dispenza.

L’incontro, a quanto si apprende, è servito per aggiornare lo stato dei lavori per l’arrivo di corsi universitari nella cittadina napoletana.

Il Mur ha messo a disposizione 6 milioni di euro attraverso il cosiddetto decreto Caivano, approvato lo scorso settembre: 5 milioni sono stati destinati alla rigenerazione di edifici e spazi da destinare ad attività educative e formative grazie al sostegno delle università campane, l’altro milione per l’orientamento e il supporto psicologico.

La struttura commissariale ha individuato una serie di immobili da mettere disposizione degli atenei campani. La riunione è servita poi anche a fare il punto sui corsi da installare, sui quali è emersa un forte spirito di collaborazione tra gli atenei. L’orientamento è quello di istituire una variegata offerta formativa – sia universitaria che professionale – rispondente alle esigenze e peculiarità del territorio, e che veda protagoniste anche le Afam (accademie, conservatori e istituti di belle arti). Quella prefigurata è una sorta di Scuola di arti e mestieri, con corsi in agraria, botanica, tessile, arte orafa, ma anche scienze infermieristiche, scienze motorie, musicali; un modo per stimolare e lanciare i tanti talenti, cui dare un’opportunità unica di crescita.

Il progetto su Caivano servirà come modello di azione per altri territori “dimenticati o feriti”, come le zone colpite dai terremoti degli scorsi anni o da calamità naturali come le alluvioni.













