Scommesse clandestine internazionali, arrestate undici persone. Indagini partite da Marano, arrestati due coniugi

Scommesse clandestine internazionali, arrestate undici persone. Un’associazione a delinquere internazionale dedita alla raccolta di scommesse clandestine, riciclaggio e peculato, con l’aggravante della transnazionalità è stata smantellata dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, su direttiva della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord. L’intervento messo in atto dai militari della Finanza, ha portato all’arresto di undici persone, membri di un’organizzazione criminale che gestiva scommesse clandestine. A far scattare le indagini è stato il sequestro di un immobile nel comune di Marano di Napoli, ritenuto sospetto poiché senza insegna, all’interno del quale vi erano elementi indiziari che segnalavano la presenza di un complesso sistema di raccolta abusiva delle scommesse, di portata internazionale. Il tutto era infatti gestito da una società austriaca, priva della concessione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e con server localizzato in Gran Bretagna, che faceva capo ad una rete di agenzie di scommesse online site a Marano (in arresto ci sono due coniugi), Quarto, Napoli e Pozzuoli. Le agenzie erano il più delle volte munite di licenza, ma erano collegate con siti illegali messi a disposizione dalla società austriaca che consentivano di scommettere somme di denaro ben superiori a quelle previste dai limiti di legge (€ 1999,99). A riprova dell’enorme flusso di denaro che l’attività creava, è stato intercettato un colloquio a Napoli, in un noto bar di Posillipo, in cui gli indagati, ignari di essere ascoltati, confidavano di aver nascosto ingenti somme di denaro fino a cinquecentomila euro nel giardino di un’abitazione e tra le mura domestiche di parenti ed amici. Le perquisizioni eseguite dai finanzieri hanno consentito di sequestrare numerosi apparecchi e congegni da intrattenimento manomessi con relative schede di gioco, alcune postazioni elettroniche abusive di scommesse “online” e centocinquanta mila euro in contanti. L’intero gruppo operava nel campo del gioco illegale attraverso slot manipolate, sistemate in diversi esercizi dei comuni di Marano e di Napoli, grazie alla fitta rete di pluripregiudicati, uno dei quali promotore del sodalizio. Dalle indagini è emerso, altresì, che gli indagati stavano programmando il fallimento “pilotato” della società austriaca (e la connessa falsificazione del bilancio) in danno del ceto creditorio e dello Stato italiano. I finanzieri hanno altresì, appurato che l’organizzazione intratteneva rapporti con l’ambiente carcerario di “Napoli-Poggioreale” ed aveva numerosi contatti con soggetti pluripregiudicati. Degli undici arrestati, tre sono stati raggiunti da custodia cautelare in carcere, sette destinatari della misura meno afflittiva con l’applicazione degli arresti domiciliari e uno con l’obbligo di dimora nel comune di residenza. L’intero gruppo è gravemente indiziato dei reati di associazione a delinquere, esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa e peculato. L’operazione delle fiamme gialle dimostra il forte impegno della Procura di Napoli Nord e del Comando Provinciale di Napoli sul territorio per la lotta alle organizzazioni criminali.

