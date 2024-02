Marano, scandalo Giudice di Pace. L’ex dirigente comunale De Biase: “Dichiarazioni De Nigris improbabili e stravaganti. Speriamo ora si faccia chiarezza dopo denuncia di De Stefano”

55 Visite

Gentile Direttore, dopo aver letto la risposta, attraverso il Suo giornale, di un ex

assessore su quanto denunciato dal Consigliere comunale De Stefano sulla vicenda

della palazzina Giudice di pace di Marano, non posso evitare di fare alcune mie brevi

considerazioni in merito. Già nel 2020, sempre in relazione a quanto allora

affermava lo stesso assessore, scrissi che ascoltare dichiarazioni di autorevoli

rappresentanti istituzionali del Comune in merito alla vicenda dello stabile del

Giudice di pace che tuonano in maniera impietosa: “la sentenza di soccombenza

del Comune di Maran , con la quale i fratelli Cavallo diventano proprietari del 73%

dello stabile, non è stata appellata perché il responsabile dell’avvocatura comunale

non ci ha mai comunicato nulla; oppure che il fascicolo relativo spariva e

ricompariva dagli uffici comunali“, lasciano perplessi e sgomenti per la loro gravità e

rappresentano atto di accusa preciso e diretto.

Ed ancora oggi, leggendo le ulteriori dichiarazioni in merito, mi domando cosa si è

fatto per punire evidenti e palesi responsabilità? L’ex assessore parla di

trasmissione di atti alla Procura della Corte dei Conti e oggi dice che la Procura non

agì perché erano ancora pendenti procedimenti relativi alla questione suddetta.

Dichiarazioni forse improbabili e anche un attimo stravaganti. Inoltre parla di

responsabilità di ex amministratori e dirigenti tecnici del Comune dell’epoca che

avevano posto in essere azioni e omissioni che arrecavano danni economici e

patrimoniali ingenti all’Ente pubblico. Non discuto su quanto in buona fede afferma,

dicendo anche qualche verità, ma il tutto però viene riferito in modo abbastanza

vago, cercando però di non entrare nel merito della realtà vera.

Nessuno può negare l’evidente omissione di un ex dirigente tecnico dell’epoca che

dopo aver iniziato la procedura espropriativa del suolo , definita e comunicata agli

interessati l’indennità di esproprio, non porta a temine la procedura; sia pure dopo

aver concluso anche un accordo verbale con i proprietari del terreno e dopo aver

iniziato i lavori dello stabile su cui doveva sorgere il centro per l’impiego. Poi

all’improvviso senza nessun preavviso, abbandona il Comune di Marano per

trasferirsi in altro Comune in un momento particolarmente delicato della vita

amministrativa dell’Ente, lasciando in balia delle onde l’allora Sindaco Perrotta che si

ritrovò dalla sera alla mattina senza un riferimento tecnico e dovendo affrontare

anche l’emergenza del trasferimento degli uffici del Tribunale dalla sede di via

Nuvoletta per grossi problemi strutturali urgenti dello stabile.

Non dice l’assessore poi di grossolani errori compiuti da dirigenti tecnici

relativamente recenti , non parla di inadempienze del Comune rispetto a tentativi di

conciliazione a più riprese proposti dai proprietari del suolo, ma la cosa che

sconcerta è come mai che fatti così gravi , anche di rilevanza penale , non vengono

denunciati alla procura della Repubblica. Si cerca solo di sparare nel mucchio senza colpire nessuno, forse per confondere le idee e distogliere l’attenzione su reali responsabilità sulle quali si poteva e si può ancora agire. La cosa che lascia ancora

più perplessi è che anche la gestione commissariale, su fatti di enorme

responsabilità nulla denuncia, anzi loro stessi continuano nel perpetrare in errori già

precedentemente commessi, pur avendo nel loro seguito consulenti ed assistenti di

comprovata esperienza.

Ribadisco che in un paese normale non ci sarebbe stato nemmeno bisogno di

denunciare, un qualsiasi magistrato avrebbe dovuto perlomeno andare a vederci più

chiaro ed aprire un fascicolo, spesso lo hanno fatto per situazioni molto meno gravi.

Quindi bene ha fatto il consigliere comunale De Stefano a denunciare questi fatti alla

Corte dei Conti ( nel momento in cui è in atto nel nostro Comune una ispezione del

MEF) e alla Procura della Repubblica per cercare di far individuare responsabilità

contabili e penali su di una situazione scandalosa che grida vendetta, per questo

sarebbe auspicabile che vi fossero tanti altri De Stefano per far evidenziare e

mettere in luce tante altre vicende poco chiare verificatesi nel nostro comune negli

ultimi anni.

Un dato però è certo su cui partire, l’amministrazione Visconti di cui l’assessore

faceva parte ha avuto sei mesi di tempo per appellare la sentenza di soccombenza

del Comune di Marano e non l’ha fatto perché a loro dire sono venuti a conoscenza

della stessa solo quando questa è diventata inappellabile, tutto appare almeno

molto strano. Ma perché allora non hanno denunciato chi non ha consentito al

Comune di difendersi? Ci si auspica, che dopo la denuncia del consigliere, gli organi

inquirenti possano finalmente agire e scoprire la verità e colpire i responsabili di

questo scandalo, perché non appare giusto che siano sempre e solo i cittadini a

pagare per responsabilità altrui.

Dr. Luigi De Biase













