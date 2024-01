Vomero choc, gazebo della pizzeria distrutto da incendio: fermato ex dipendente

143 Visite

Un uomo è stato fermato per l’incendio che la scorsa notte ha distrutto il gazebo di una pizzeria a Napoli, nell’area pedonale di via Scarlatti nel quartiere Vomero. Si tratterebbe, secondo quanto appreso, di un ex dipendente della pizzeria. All’identificazione dell’uomo si sarebbe giunti attraverso l’analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area. Le indagini sono condotte dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Vomero, con la collaborazione dei Carabinieri e della Polizia municipale di Napoli, coordinati dalla Procura partenopea.

Nell’ambito della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, tenutosi nel pomeriggio odierno, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha espresso il proprio plauso «al Questore ed al Comandante provinciale dei Carabinieri per il brillante esito dell’attività investigativa dalla quale è emerso, in modo molto chiaro che il movente non è riconducibile alla criminalità organizzata o a rivalità tra commercianti, ma a dissapori tra il titolare dell’esercizio e un ex dipendente».

Il Prefetto ha manifestato apprezzamento alla Magistratura e alle Forze di polizia «per l’impegno profuso che consente, sempre più di frequente, di individuare i responsabili dei reati, procedendo all’arresto ovvero alla denuncia all’Autorità Giudiziaria».













