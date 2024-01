Supercoppa, Napoli-Fiorentina. Gollini in porta, dubbio in attacco per Mazzarri

(giovedì 18 gennaio 2024 con calcio d’inizio alle ore 20 italiane in diretta su Canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Infinity tramite pc, tablet e smartphone o su mediasetplay.mediaset.it)I partenopei sono partiti in direzione Arabia Saudita dopo il successo, all’ultimo minuto, ottenuto nel derby tutto campano contro la Salernitana. I campioni d’Italia in carica cercano l’accesso alla finale, per ritrovare un trofeo che manca dal 2014. Di contro, i viola di Vincenzo Italiano (finalisti della scorsa Coppa Italia) arrivano dal pareggio interno contro l’Udinese. La Supercoppa, a Firenze, è stata vinta in un’unica occasione: nel lontano 1996.

LE ULTIME – Mazzarri dovrà fare a meno di Meret, Olivera, Natan e, ultimo in ordine per forfeit, Demme. Centrocampo obbligato per gli azzurri, unico ballottaggio in attacco con Simeone che insidia Raspadori per una maglia da titolare, vista l’assenza di Osimhen (in Coppa d’Africa). Dall’altra parte, Italiano non potrà contare ancora su Dodò e Nico Gonzalez (oltre al lungodegente Castrovilli). Unico dubbio in avanti: è sfida tra Beltran e Nzola.