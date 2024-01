Casavatore. Rifiuti: arriva l’assessore esperto da Orta di Atella

46 Visite

E’ stato scelto, con proprio decreto dal sindaco Luigi Maglione, il nuovo assessore all’ambiente. Si tratta dell’ortese Pasquale Ragozzino, già portavoce della lista CorAggio nel medesimo comune. Ragazzino arriva in un momento difficile per il comune di Casavatore impegnato alla stesura della gara d’appalto per i rifiuti milionaria a cui il neo assessore non farà mancare sicuramente il suo apporto di esperienze. Al di là dell’esperienza politica, non si può non ricordare che Ragozzino nel 2020 fu prima indagato con relativa perquisizione domiciliare da parte della DDA di Caserta in quanto ritenuto colui che aveva prestato l’arma a De Michele (giornalista dei finti attentati) per la commissione di un finto attentato. Il procedimento a carico di Ragozzino fu poi archiviato per la sua estraneità ai fatti contestati.

Vincenzo Angrisani













