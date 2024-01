Marano, ennesima vittoria giudiziaria per il direttore Bocchetti: archiviata una ulteriore querela

241 Visite

Ennesima querela archiviata. Il gip di Napoli nord si è pronunciato sulla querela a carico di Fernando Bocchetti, direttore della nostra testata, promossa da un ex dipendente della famiglia Cesaro ascoltato come testimone nel primo processo sull’area Pip di Marano. Il gip, in sede di camerale, ha confermato quanto già disposto in prima battuta dal pubblico ministero. Bocchetti era difeso dall’avvocato Carlo Carandente Giarrusso. Per il direttore di Terranostranews è il 30esimo procedimento archiviato (per querele intentate da politici, imprenditori, pubblici funzionari), quest’ultimo ancor prima di passare dal dibattimento. Il giudice ha ritenuto che non vi fosse alcuna forma di diffamazione e che l’articolo fosse – nella sua stesura – del tutto continente.













