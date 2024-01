Marano, sentenze e verità giudiziarie. “Chi fa politica non deve creare imbarazzo alle istituzioni, giusto isolare”

La verità processuale, o meglio conosciuta come verdetto giuridico, è l’insieme del diritto processuale reso pubblico con la sentenza. E non sempre rappresenta la verità assoluta, essendo essa l’ accertamento della verità” al di là di ogni ragionevole dubbio”. Le sentenze vengono emanate dal potere giudiziario organo della magistratura Indipendente dal potere legislativo esercitato dal Parlamento e dal potere esecutivo esercitato dal governo, i tre poteri rappresentano l’ architrave della vita democratica del sistema Paese sanciti dalla Carta Costituzionale. Per rispetto alla Costituzione e agli organi rappresentati da essa, nonché per il rispetto all’ autonomia del potere giuridico le sentenze non vanno festeggiate o criticate sterilmente come segno di vita democratica sull’ onda della legalità da parte del cittadino e della collettività Quando questa regola di vita democratica viene infranta dal singolo cittadino è cosa grave, divenendo gravissima quando viene infranta da un personaggio pubblico politico o vicino alla politica, perché crea grave imbarazzo Istituzionale, gettando ombre sull’azione Istituzionale stessa. L’unica presa di distanza da questi personaggi è l’isolamento per il rispetto e la difesa delle istruzioni e di tutti coloro che vi operano.

Michele Izzo Consigliere Comunale