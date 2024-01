Marano, trasporti zona collinare. Nocerino e Leonardo: “Grazie al nostro impegno abbiamo ottenuto risultati”

L’impegno, la serietà e l’abnegazione per il territorio ripagano sempre. Dallo scorso 8 gennaio 2024, la linea ANM 144 ha ripreso il regolare servizio fino alle ore 22.30 anche il Sabato e la Domenica. Nella frazione di Torre Caracciolo, a confine con il quartiere Chiaiano, non vi è possibilità di collegamento con la Linea 1 della Metropolitana, pertanto è di fondamentale importanza ridare il servizio di trasporto pubblico locale ai cittadini, a chi per studio, lavoro o altre esigenze si muovo dall’area collinare in direzione della Zona Ospedaliera. I reclami e le richieste di Salvatore Nocerino (PSDI Provinciale), Salvatore Passaro (Consigliere 8^ Municipalità), e Vincenzo Leonardo (Free Marano) sono stati accolti in maniera intelligente e positiva dal Presidente della Commissione Trasporti e Infrastrutture del Comune di Napoli, Nino Simeone (già Coordinatore Regionale PSDI). Una notizia importante per il trasporto pubblico locale, inteso come opportunità per gli utenti, al fine di muoversi in modo sicuro anche la sera, in sicurezza e tranquillità” aggiungono gli addetti ai lavori, “evitando eventuali problematiche che potrebbero sorgere senza un sistema di trasporto affidabile”. Nel corso del fine settimana, la prima corsa della suddetta linea è in programma alle 6:30 (così come nei giorni feriali), mentre l’ultima partenza dal piazzale antistante l’Ospedale Cardarelli è prevista ogni giorno alle 22:30.